Oito novos leitos infantis para tratamento de Covid-19 são abertos no Hospital da Criança

O Hospital da Criança recebeu a instalação e abertura de 8 leitos exclusivos para crianças acometidas com a Covid-19 nessa sexta-feira (10).Segundo a chefe da enfermagem da unidade, Suane Souza, as crianças que darão entrada no hospital serão aquelas que já passaram pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, Pronto-Socorro, “reguladas pela central de leitos, informou à Agência de Notícias do Acre.

Assim que os leitos foram entregues, a unidade recebeu os dois primeiros pacientes que ocupam dois desses novos leitos. Os leitos são equipados com a cama do paciente e uma cama para o acompanhante. No caso de crianças e adolescentes, segundo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Art. 12: os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários deverão proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente.

Assim, sendo o caso de crianças com Covid-19, com uma alta taxa de contaminação, “Esse acompanhante assistirá integralmente a criança durante sua permanência no hospital. Não haverá troca e nem visitas, para resguardar a saúde dos demais familiares e minimizar o risco de contaminação”, disse Suane Souza.