Mulher é ferida com tiro de escopeta durante assalto no 15

A jovem Rafaela Alves da Silva, de 18 anos, foi ferida com um tiro de escopeta após ser vítima um assalto na noite deste domingo (12) na frente de sua casa, localizada na Rua Valderi Barbosa, no Bairro Quinze, atrás do hotel dos viajantes, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da mãe da jovem, Rafaela estava na frente de sua casa mexendo no celular, quando dois homens não identificados, chegaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma escopeta, desceu da moto e anunciou o assalto. O criminoso roubou o celular de Rafaela e não satisfeito efetuou um tiro que atingiu as costas da jovem. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local, e após colher as características da moto e dos autores do crime, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas a dupla não foi encontrada. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).