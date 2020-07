Morre o conselheiro do TCE José Augusto, vítima de Covid-19

Morreu na noite deste domingo, 12, no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, o do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), José Augusto Araújo de Faria, vítima de complicações da Covid-19. Ele deixa a esposa, Maria José Maia, quatro filhos e 7 netos. Zé Augusto, como era conhecido, também foi um grande futebolista no Acre, tido com o melhor goleiro do time Independência.

O governo do Acre emitiu nota de pesar pelo falecimento do conselheiro, onde decretou luto oficial de três dias pela morte de Zé Augusto. A vítima do novo coronavírus foi um dos primeiros membros da composição do Tribunal de Contas do Estado do Acre, ocorrida no dia 27 de setembro de 1989.

Nomeado juntamente com mais seis conselheiros pelo então governador Flaviano Flávio Baptista de Melo, José Augusto Araújo de Faria, foi eleito, por unanimidade, vice-presidente da Corte, ao lado do presidente Alcides Dutra de Lima, e administraram o TCE/AC até janeiro de 1991.

Como Conselheiro-presidente, em 1996, José Augusto Araújo de Faria, criou um novo Regimento Interno, do Tribunal de Contas do Estado do Acre, dispondo sobre a constituição, estrutura, atribuições, competência e julgamento dos processos, normatizando, assim, a organização da Corte baseada na Constituição do Estado do Acre de 1989.