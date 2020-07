Médico acreano morre em grave acidente de carro em rodovia no Amapá

O médico acreano Richardson Alex de Moura Oliveira, de 33 anos, mais conhecido como ‘Rick’ entre os amigos, morreu em um trágico acidente de carro ocorrido nesse sábado, 11, no quilômetro 52 da BR-210, situada entre as cidades Macapá e Porto Grande, no estado do Amapá, onde ele havia começado a trabalhar pelo programa do governo federal Mais Médicos pelo Brasil.

A colisão de sua picape com uma caçamba acabou provocando a morte precoce do médico, que era natural de Rio Branco, capital acreana. O motorista da caçamba sofreu apenas ferimentos leves.

Ao G1 do Amapá, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que com o impacto a caçamba e a picape saíram da pista. A colisão aconteceu por volta de 8h, quando ele se deslocava para mais um dia de trabalho. A PRF identificou o médico através de receituários que estavam dentro da picape. Ele ficou preso nas ferragens.