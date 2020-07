Jordão tem primeira morte oficial provocada pela Covid-19

Um dos dois únicos municípios acreanos que ainda não haviam registrado óbitos decorrentes do novo coronavírus acaba de oficializar neste domingo, 12, a primeira morte provocada pela Covid-19. Jordão, que tem uma população estimada em 8.317 habitantes, tinha, até o último boletim epidemiológico da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), 53 pessoas contaminadas pelo vírus.

Agora, apenas a cidade de Porto Walter segue sem registrar nenhuma morte por conta da Covid-19. Neste domingo, o Acre atingiu 16.190 casos positivos para a doença e teve 7 mortes registradas nas últimas 24 horas, um delas ocorrida na cidade de Jordão.

O total de óbitos por conta do vírus no estado agora é de 426. Entre as vítimas fatais confirmadas neste domingo, 6 pessoas são do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 50 e 99 anos. Destes, 5 são de Rio Branco, 1 de Manoel Urbano e 1 do Jordão.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgados no boletim completo, a partir das 16 horas.