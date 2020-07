Homem é esfaqueado por atual marido de sua ex-companheira em Rio Branco

Pedro Rodrigues da Silva, 46 anos, foi ferido com vários golpes de faca no final da tarde deste domingo (12) após passar na frente da colônia da ex-mulher, localizada no Ramal Limoeiro, na região do Bairro Paronama, na parte alta de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Pedro estava caminhando no ramal, e ao passar na frente da colônia da sua ex-companheira, o atual marido da mulher, se irritou, perseguiu a vítima, o o abordou com uma faca desferindo quatro golpes que atingiu Pedro, no pescoço, mãos e cabeça. Após a ação, o agressor fugiu do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima em estado de saúde estável ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características do autor do crime e em seguida fez patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas o criminoso não foi encontrado. O será investigado pela Polícia Civil.