Dupla em motocicleta mata um em residência e na fuga atropela ciclista, na Baixada da Sobral

Francisco Gilcimar Sabióia de Freitas, de 39 anos, foi morto com 3 tiros na tarde deste domingo (12) dentro de uma residência localizada na rua Lúcio Batista, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral , em Rio Branco.

De acordo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Lúcio estava em um churrasco com familiares na área da casa, quando dois homens não identificados, membros de uma facção, se aproximaram em uma moto modelo CB300, de cor amarela, pararam na frente da residência e o garupa em posse de uma arma de fogo invadiu a casa e efetuou três tiros que atingiram Francisco, no peito e abdômen.

Após a ação, os criminosos fugiram do local em alta velocidade e quando chegaram na Estrada da Sobral, na ladeira do Bola Preta, atropelaram um homem identificado como Emerson D’Ávila Cardoso, de 41 anos, que trafegava na sua bicicleta na Estrada. Com o impacto, Emerson foi arremessado, bateu a cabeça e desmaiou. Já os bandidos sofreram apenas escoriações com a queda e fugiram pela rua Cruzeiro do Sul, no sentido bairro Palheiral.

Duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, e quando os paramédicos chegaram ao local aonde estava o ferido pelos tiros, nada puderam fazer por Lúcio que já se encontrava morto. Já a ambulância 02 do SAMU, prestou os primeiros atendimentos ao paciente Emerson que foi atropelado e o conduziu em estado de saúde grave ao Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, Emerson sofreu um Traumatismo craniano.

A Polícia Militar foi acionada e isolou as áreas para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo de Francisco Gilcimar foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

O crime de homicídio segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Militar não conseguiu prender a dupla na motocicleta.