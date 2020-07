Cidade de Porto Walter deixará de ser isolada por terra

Falta pouco para que a chegada ao município de Porto de Walter não seja feita apenas por aviões de pequeno porte ou via fluvial. O governo do Acre iniciou esta semana o processo de licenciamento ambiental para tirar a cidade do isolamento terrestre. Um sonho antigo da população estimada em 11,7 mil habitantes, que está prestes a ser realizado. Nesse sábado, 11, e Gladson Cameli autorizou o início dos serviços de vistoria para emissão do licenciamento ambiental que vai abrir uma estrada até Rodrigues Alves.

O Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) acompanha o processo com técnicos no trabalho de emissão da licença para autorizar a supressão vegetal de 33 quilômetros de floresta por onde passará o traçado da futura estrada. A estimativa é que a documentação seja concluída na próxima semana.

Com isso, uma viagem até Cruzeiro do Sul, pelo rio Juruá, que leva cerca 10 horas, em grandes embarcações, poderá ser reduzida a 2 horas por terra. O trajeto e o inventário de todas as árvores que serão impactadas pela abertura da estrada já foi realizado em 2019. “Não podemos aceitar, em pleno século 21, que quatro municípios acreanos ainda não tenham acesso por terra. Além da facilidade de ir e vir, o custo de vida vai diminuir e o progresso vai chegar com mais rapidez. Esse é o Acre que queremos. Uma terra cheia de oportunidade para todos”, disse Cameli.

O governo destaca que após consolidar a situação de Porto Walter, também irá trabalhar para interligar via terrestre o município de Marechal Thaumaturgo.