Assistente social morre em decorrência da Covid-19 na UTI do PS

Após 15 dias internada na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco, (HUERB) a servidora do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), Raquel Moraes Lima, 37 anos, faleceu na madrugada deste domingo, 12, em decorrência da Covid-19. Raquel deixa três filhos.

Devido aos protocolos não haverá velório e o sepultamento ocorrerá no cemitério Morada da Paz, também obedecendo às regras da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Segundo o ISE, às 12h haverá o momento de oração e despedida em frente do Hospital Pronto Socorro e, em seguida, seguirá o cortejo fúnebre até o cemitério Morada da Paz.

Em Nota, o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) lamentou a morte da servidora e e externou apoio aos familiares da familiares de Raquel.

“O Instituto Socioeducativo do Acre e servidores se solidarizam aos familiares e rogam a Deus o conforto necessário a todos que estão sofrendo nesse momento de dor”, externou ISE.