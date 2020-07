Apenas Porto Walter não tem mortes registradas por Covid-19

Após a cidade de Jordão confirmar a primeira morte decorrente do novo coronavírus neste domingo, 12, restou apenas o município de Porto Walter sem óbitos por conta da doença no Acre. O município está com 104 casos confirmados da doença até o momento, mas sem nenhum óbito. Neste domingo, o estado atingiu 16.190 casos positivos para a doença e teve mais 7 mortes nas últimas 24 horas.

Porto Walter é o 14° município na incidência de contaminação por habitantes. O total de óbitos por conta do vírus no estado agora é de 426. Entre as vítimas fatais confirmadas neste domingo, 6 pessoas são do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 50 e 99 anos. Destes, 5 são de Rio Branco, 1 de Manoel Urbano e 1 do Jordão.

O boletim epidemiológico deste domingo, liberado pela secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), aponta que foram mais 110 novos casos de contaminação em apenas um dia. Rio Branco continua sendo a cidade com maior acúmulo de infectados, com 8.009 pessoas com teste positivo.