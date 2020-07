Acre tem 7 mortes e mais 110 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Após dias seguidos registrando poucas mortes ou nenhum óbito decorrente da infecção do novo coronavírus, o Acre voltou a ter um alto número de mortes em apenas um dia. O boletim epidemiológico deste domingo, 12, liberado pela secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), aponta que foram mais 7 vítimas fatais de ontem para hoje. Com isso, salta 419 para 426 o número de pessoas que morreram pela doença no estado.

Em um dia, também foram somados mais 110 novos casos de contaminação. De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, o número de infectados subiu de 16.080 para 16.190.

Entre as vítimas fatais confirmadas neste domingo, 6 pessoas são do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 50 e 99 anos. Destes, 5 são de Rio Branco, 1 de Manoel Urbano e 1 do Jordão.