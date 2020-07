A história de Francisco “Animal” e a dura vida de quem vive da reciclagem no Acre

No vídeo desta semana, o ac24horas mostra a rotina de seu Francisco, mais conhecido como “Animal. Com idade avançada, mas com uma coragem de dar inveja a muitos jovens, a vida é sempre divertida e cheia previsões positivas para ele.

Cidadão de vida simples do bairro Taquari, onde é sempre muito querido, ele aproveita a maior parte do tempo juntando do lixo, garrafas plásticas e outros materiais recicláveis das ruas do segundo distrito.

A reportagem foi gravada antes da chegada do Covid-19, quando o uso de máscara ainda era inimaginável.

O videomaker Kennedy Santos, conheceu outras histórias, figuras conhecidas do meio, gente que se descobriu na profissão de catador de recicláveis. Quem assistir ao vídeo vai se surpreender com a fábrica de Vassouras e as suas engenhosas máquinas, e que, mesmo funcionando de maneira artesanal e familiar, cria empregos e gera renda no bairro onde está instalada.