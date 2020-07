“Todos querem a cadeira de governador”, diz Edvaldo sobre aliados de Cameli

As forças políticas que venceram as últimas eleições estão completamente divididas porque não tem um projeto de poder comum. O MDB, o PSDB, o senador Sérgio Petecão (PSD) e o PROGRESSISTA (com dois projetos de poder) disputam internamente a cadeira de governador. “Essas forças não disputam poder em 2022, estão disputando hoje, agora”, avalia o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que viveu a experiência de 20 anos de poder da Frente Popular do Acre (FPA).

Ele é o convidado do programa “Boa Conversa” do ac24horas. Na entrevista ao jornalista Astério Moreira declarou que o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) terá que fazer várias reformas no seu governo em função dessa contradição interna.

Para Magalhães, as eleições na capital estão indefinidas. “A população está mesmo é preocupada com a pandemia da Covid-19, não há clima para se debater”. Sobre a antecipação das eleições para a Mesa Diretora da Aleac, Edvaldo explicou que, “se o processo ficar para depois das eleições ninguém sabe o que poderá acontecer porque o governo vai estar com sua base fragilizada e tudo pode acontecer. Veja a entrevista completa a seguir.