Senador Petecão e Marfisa testam positivo para Covid-19

Foi confirmado nessa sexta-feira, 10, o exame com resultado positivo para Covid-19 do senador Sérgio Petecão e de sua esposa, a ex-deputada Marfisa Galvão. A confirmação foi dada pelo próprio senador ao jornalista Antônio Muniz, do jornal O Rio Branco.

Petecão pediu aos colegas que costuma frequentar sua residência que evitem visitá-lo em casa nas próximas semanas. “Graças a Deus, estou bem. Vou seguir as orientações dos médicos, tomar a medicação e repousar”, disse o senador ao jornalista.

Segundo o presidente regional do PSD, apesar de sua esposa ser mais jovem, ela tem sentido bem mais os sintomas da doença do que ele próprio, mas que mesmo assim Marfisa também se encontra estável. Ambos estão sendo monitorados por uma equipe médica de um hospital particular de Rio Branco.