Quarentena reduziu acidentes de trânsito no Acre em 2020, dizem estudos

Levantamento do portal Brasil61 põe o Acre enre os oito Estados onde houve redução nos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas no País desde o início da pandemia da Covid-19.

A informação confirma outro levantamento realizado setor de Estatística do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), que informa sobre a redução nos acidentes e mortes no trânsito.

“Na comparação com o mesmo período do ano passado, Acre, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins apresentaram melhora nos índices de violência no trânsito quando o assunto é condutores de moto”, diz o Brasil61.

O Detran acreano informa que de janeiro até o mês de maio de 2020, o Acre registrou 1.387 acidentes de trânsito, o que representa uma média diária de 9,1 acidentes por dia em todo o Estado. O número deste ano, comparado com os cinco primeiros meses de 2019, foi 25,5% menor. A média diária no ano passado, de janeiro a maio, chegou a 11,75 acidentes.

As mortes no trânsito tiveram uma pequena redução este ano. Até maio do ano passado, o Acre contabilizou 20 mortes resultantes de acidentes de trânsito. Em 2020, no mesmo período, são 19 óbitos. Com o crescimento da frota em um ano, o número representa uma redução de 9,4%, tendo como base o índice de vítimas fatais para cada 10 mil veículos.

O diretor do Detran, Luiz Fernando Duarte, vê que a pandemia realmente influenciou as ocorrências no trânsito: a paralisação das atividades não essências e isolamento social dos acreanos durante a pandemia, que, como consequência reduziu a circulação diária de veículos nas vias e fez os índices de acidentes caírem nos meses de março a maio.