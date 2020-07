Por um número, Bolão da PM do Acre não fatura R$ 40 milhões

Um grupo de 38 agentes da Polícia Militar do Acre que semanalmente aposta na loteria da Caixa Econômica Federal na modalidade bolão por pouco não ficou milionário na noite deste sábado, 11. Isso porque os militares acertaram 5 números dos 6 sorteados da mega-sena que estava acumulado em R$ 40 milhões. As dezenas sorteadas foram 08 – 17 – 34 – 37 – 43 – 45 e o ac24horas apurou que faltou apenas o número 37 para que o grupo ficasse milionário.

Mesmo tendo batido na trave, o bolão dos militares faturaram cerca de R$ 165 mil por ter acertado 4 quinas e 30 quadras. A quina teve 98 apostas acertadores onde cada uma receberá R$ 35.640,86. A quadra teve 6.533 apostas vencedoras e cada uma ganhará R$ 763,77.

Os 165 mil faturados pelo grupo serão divididos em partes iguais, ficando cerca de R$ 4 mil para cada um.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (11) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e poderá pagar na próxima quarta-feira, 15, R$ 44 milhões.

Em fevereiro deste ano, um grupo de 10 militares do Acre acertaram as 6 dezenas da mega-sena e ficaram milionários com cada um recebendo R$ 10 milhões.