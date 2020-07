“O PT só faz barulho”, diz Gladson ao retomar obra de hospital

O governador Gladson Cameli assinou nessa sexta-feira, 10, a ordem de serviço de para nova etapa de obras no Hospital Dr. Abel Pinheiro, em de Mâncio Lima. A construção, segundo Cameli, foi iniciada ainda da gestão do último governo gerido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre Sebastião Viana. A obra foi interrompida por diversas vezes e agora será retomada.

“O PT só faz barulho e não teve competência para administrar o Estado. Cadê o dinheiro dos empréstimos que fizeram e não concluíram as obras que estou fazendo agora e também pagando os empréstimos? Esse hospital que eu vou concluir e entregar para a população eles não conseguiram terminar”, disse Cameli em tom de desabafo.

Gladson ainda reafirmou o feito no hospital de campanha em Cruzeiro do Sul, que foi concluído em menos de 60 dias, coisa que, segundo o governador, as gestões petistas não fizeram em quase 30 anos de gestão. “Só faz quem tem competência”, afirmou.

A reforma no Hospital de Mâncio Lima será numa área de 1.594,94 m², incluindo melhorias nas enfermarias, ambulatórios, salas de exames e centro cirúrgico. O valor já executado é de R$ 1,3 milhão e o novo contrato é de R$ 2,3 milhões. Sobre a acusação de ter feito campanha eleitoral antecipada, Cameli diz que a justiça saberá julgar o caso.