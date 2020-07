Mulher é presa no Acre com mais de 3 kg de cocaína que seriam levados para Rondônia

Uma mulher de 25 anos foi presa na noite desta sexta-feira, 10, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal do Acre ao tentar levar cerca de 3,3 kg de cocaína em um ônibus com destino a Rondônia, estado vizinho. A droga foi encontrada numa revista policial ocorrida no Km 115 da BR-364, no bairro Santa Cecília, em Rio Branco, ao parar um ônibus que seguia até Porto Velho.

A passageira em questão chamou a atenção dos policiais devido às divergências informadas sobre as razões da viagem. Os PRFs informaram que ela apresentou visíveis sinais de nervosismo. Na bagagem da suspeita nada foi encontrado. Entretanto, um estranho volume foi visualizado na cintura da passageira.

A mulher confessou que se tratava de entorpecente acomodado em forma de cinta e fixado ao corpo por esparadrapos. Os policiais determinaram-na a retirada da mercadoria, realizaram o teste inicial e confirmaram a cocaína.

Ela contou que fora contratada para transportar o entorpecente até a capital de Rondônia e que, como pagamento do serviço, receberia R$ 1.500,00. A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida juntamente com a droga (3,3 Kg) e demais pertences para a Delegacia de Flagrantes, em Rio Branco.