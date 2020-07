Ministério Público do Acre irá fiscalizar obra de complexo esportivo em Cruzeiro do Sul

A Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente do Juruá, do Ministério Público Estadual (MPE), acompanhará de perto a obra do complexo esportivo e de lazer construído no bairro Aeroporto Velho, que custou quase R$ 5 milhões, em Cruzeiro do Sul.

A decisão se deu após a empresa Atlas Construção não conseguir entregar a obra em tempo hábil. O procedimento administrativo foi aberto para verificar se o equipamento público está sendo construído dentro das normas e critérios técnicos, que garantam qualidade e segurança à população.

O MP determinou um prazo de 15 dias para os órgãos responsáveis pela obra encaminhem informações acerca do licenciamento ambiental, projeto arquitetônico executivo e memorial descritivo, urbanístico, projetos complementares e memoriais descritivos.

A empresa Atlas Construção terá que enviar ao MP informações dos mecanismos e materiais utilizados na obra.