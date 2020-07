Homem é morto com tiro de espingarda na zona rural de Sena Madureira

Um homem identificado como Ecivaldo Ferreira da Rocha foi assassinado com um tiro no tórax na manhã desta sexta-feira, 10, no Ramal Mário Lobão km 40, zona rural de Sena Madureira (AC).

Uma equipe da Polícia Civil do Acre foi até o local para fazer a remoção do corpo e pegar as informações do ocorrido.

Testemunhas falaram que a vítima e o suspeito participavam de uma bebedeira em uma casa do ramal. De repente, o suspeito teria se afastado de Rocha e disparado contra ele.

Ainda segundo a polícia, não houve discussão e nem briga. Após o disparo, o suspeito saiu correndo do local e continua foragido..

Em março de 2019, Ecivaldo Ferreira, após uma briga matou o próprio irmão. Ecivaldo efetuou um disparo de espingarda à queima roupa contra Raimundo Nonato Ferreira. Os dois bebiam juntos até que houve um desentendimento.

Raimundo teria partido para cima do irmão mais novo com uma faca, mas Ecivaldo pegou uma espingarda e atirou. A mãe dos envolvidos presenciou o crime. Na época Ecivaldo chegou a ser preso, mas respondia o processo em liberdade.