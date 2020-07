Fiscalização resulta em interdição de bombas em postos de combustíveis nas cidades do Acre

Postos de combustíveis de Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Sena Madureira e Rio Branco foram alvos de uma fiscalização conjunta do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) e Ministério Público do Acre (MPAC).

A ação contou com a participação de agentes da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem).

Na ação, 37 postos de abastecimento receberam as vistorias das equipes fiscais, onde foram efetuadas diversas perícias, de acordo com a especialidade de cada instituição pública, como exemplo, a análise da qualidade dos produtos, combate a preços abusivos e a inspeção da operacionalidade das bombas.

Segundo o fiscal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Leonídio Araújo, a ação resultou na interdição de quatro bombas e dois tanques por apresentarem combustíveis fora da especialização e duas bombas foram lacradas por problemas de vazão

“Detectarmos infrações pontuais, tal qual a venda de diesel comum como se fosse aditivado, além de repassar medidas que melhoraram a segurança de funcionários e consumidores”, relatou.

O coordenador do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Acre (Ipem), Alisson Cárceres, afirmou que foram encontrados mangueiras deformadas e inapropriadas para o uso.

“Observamos alguns casos de falhas na vazão do combustível, o que estava prejudicando os próprios fornecedores, com perdas graduais do produto”, pontuou.

Após essa operação o Procon/AC elaborará relatórios que auxiliarão os órgãos de defesa do consumidor, na aplicação de sanções aos estabelecimentos que apresentaram irregulares.