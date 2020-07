Crianças ocupam 19,2% dos leitos para Covid-19 na região do Baixo Acre

Não são apenas adultos ou idosos acometidos pela infecção do novo coronavírus no estado. Na Região do Baixo Acre, que engloba as cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Capixaba, Plácido de Castro e Acrelândia, a taxa de ocupação em leitos pediátricos, direcionado para crianças com Covid-19, é de 19,2%.

Dos 26 leitos disponíveis para crianças acometidas pela infecção do vírus, 5 estão ocupados. Nessa mesma região, a taxa de ocupação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 88,5%. Nos leitos clínicos, a ocupação é de 55,8%. Os números são referentes ao último balanço da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Com relação aos leitos obstétricos, a taxa de ocupação no Baixo Acre é de 66,7%.

Na região do Juruá, não há leitos pediátricos para Covid-19. Dos 10 leitos de UTI disponíveis para o tratamento da doença, 7 estão ocupados, representando uma taxa de ocupação de 70%. Nos leitos clínicos, dos 69 disponíveis, 49 estão ocupados, portanto, uma taxa de 71% de ocupação.

No Alto Acre, a taxa de ocupação nos leitos clínicos é de 42,1%, uma vez que dos 19 leitos disponíveis, 8 estão ocupados. Em todo o Acre, das mais de 36 mil notificações por exames oficiais, 21. 069 foram descartados e 15.768 apresentaram resultado positivo para a doença.

No momento, 142 exames ainda estão em análise no laboratório Charles Mérieux, em Rio Branco. O número de mortes subiu. Agora, o Acre tem 417 óbitos em decorrência de complicações da Covid-19.