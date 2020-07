Crânio humano é encontrado dentro de igarapé Judia, no 2º Distrito de Rio Branco

Um crânio humano foi encontrado dentro do Igarapé Judia na tarde deste sábado (11), na antiga estação de tratamento da Sanacre, localizada na Travessa Judia, no bairro Santa Inês, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o crânio foi encontrado por um homem que estava limpando o local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística. O crânio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação através do DNA.

A Polícia acredita que o crânio foi arrastado pela correnteza até o local.

O terreno aonde foi encontrado o crânio, que é uma área pública, foi invadido por um morador, que a todo momento impediu a imprensa com ameaças de morte, caso fizesse as imagens do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer busca na região na tentativa de encontrar o corpo.