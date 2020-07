Carro pega fogo no meio da rua em Rio Branco e populares acionam bombeiros

Um veículo de pequeno porte foi encontrando em situação de incêndio na madrugada deste sábado na rua Praia do Môa, situada no loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco. O carro modelo Corsa estava completamente consumido em chamas quando uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local.

A equipe informou que ao chegar ao local o automóvel já estava deteriorado pelo fogo, mas mesmo assim foi preciso que os militares debelassem as chamas. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe confirmar o que teria provocado o incêndio, uma vez que, até o momento, ninguém procurou a equipe alegando ser proprietário do veículo.