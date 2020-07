Bombeiros resgatam jovem picado por serpente em ramal de Manoel Urbano

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foi acionada nessa sexta-feira, 10, para atender uma ocorrência grave num município vizinho. A equipe socorrista teve de prestar atendimento pré-hospitalar a um jovem de 24 anos após ele ser picado por uma serpente.

O caso aconteceu no Ramal do 20, situado na estrada de Manoel Urbano. Os militares adentraram cerca de 12 km no ramal até encontrar a vítima, que que já estava sendo transportada na tentativa de chegar à cidade. A guarnição avaliou o jovem seus sinais vitais.

A região da picada foi em seu braço direito. Após os primeiros atendimentos, a equipe transportou a vítima de picada de serpente até o hospital de Sena Madureira, onde foi deixada sob os cuidados da equipe médica.