Alexandre Fonseca reúne o bom brega acreano em live neste sábado

Quem pensa que a música autoral acreana está esquecida, se engana. A noite deste sábado, 11, é uma boa oportunidade para conferir cantores acreanos que estão fazendo sucesso com musicais autorais. A live é uma iniciativa do cantor e compositor Alexandre Fonseca, que tem mais de 30 anos dedicados à música e participou dos famosos festivais da música acreana como os inesquecíveis Famp e também os festivais realizados na Praia do Amapá.

Além de Alexandre, a live vai contar com convidados especiais. Um deles é o radialista e cantor, Ivan de Carvalho, que se tornou sucesso com a música “Amor Virtual”, que tem acordes de guitarra que se aproximam muito do ritmo paraense calypso brega. A canção foi composta pelo próprio Ivan de Carvalho e Júnior Bala.

O cantor conta que a surpresa da live será uma nova versão da música “Manicure”, gravada por Roberto Vaz no ano de 2000. “Vamos apresentar uma nova roupagem dessa música muita bacana e que é uma homenagem para as manicures”, diz Ivan.

Outra convidada é a cantora Cláudia Domingos, que também tem feito sucesso nas redes sociais com a música “Tá doendo, né?”.

A live dos cantores acreanos começa às 19 horas deste sábado e vai ser transmitida pelo facebook de Alexandre Fonseca