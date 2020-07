Vereadora Elzinha Mendonça diz que está curada da Covid-19

A vereadora e líder da prefeita na Câmara, Elzinha Mendonça (PSB) usou o Instagram nesta sexta-feira, 10, para afirmar que venceu o coronavírus (Covid-19).

Elzinha conta que está retomando aos poucos e ainda com algumas restrições, as atividades profissionais. A parlamentar afirmou que na próxima semana já deve voltar às atividades do legislativo municipal.

“Foram dias difíceis de muita paciência e fé que Deus estava cuidando de tudo. Hoje já me sinto melhor, vendo dia a dia minha saúde ser restaurada”, contou.

A parlamentar aproveitou para agradecer as mensagens, orações e manifestações de carinho que recebeu pelas redes sociais.

“Estou grata a Deus, minha família, meus amigos, os profissionais de saúde que estiveram comigo desde o inicio do tratamento e a todos vocês que emanaram boas energias. Mais uma vez obrigada e volto a reforçar o pedido para que fiquem em casa se puderem e se precisarem sair usem máscara e tomem todos os cuidados recomendados”, afirmou.