Venda de terreno do Rio Branco FC abaixo do valor de mercado vai ser contestada na justiça

A venda de uma área de 20 hectares, localizada na BR-364, comercializado ao preço de 1 milhão de reais negociado pela diretoria do Rio Branco no ano passado vai parar na justiça.

É que de acordo com informações do blog do cronista esportivo chico pontes (blogdochicopontes.com.br), o atual presidente do clube, Neto Alencar discorda do valor pelo qual foi pago no terreno, que pode valer até R$ 15 milhões de reais. O preço é incompatível com o valor de mercado e teria sido negociado para pagar dívidas trabalhistas de 69 processos, é o que alega a diretoria que administrou o clube de 2017 a 2019, comandada pelo empresário Getúlio Pinheiro.

A atual diretoria do Rio Branco contratou o advogado Marco Antônio Palácio Dantas, que segundo noticiado pelo blog, já protocolou uma ação na justiça pedindo o cancelamento da venda da área de terra do clube.