Usando o dicionário acreanês, Gladson anuncia o “Bolsa Enche o Bucho” na beira do Rio Juruá

Calmo, sereno e com um acreanês impecável, o governador Gladson Cameli (Progressistas) aproveitou a presença de vários pescadores e produtores rurais atracados às margens do Rio Juruá, na manhã desta sexta-feira (10), para garantir o que chamou de “Bolsa Enche o Bucho”.

O discurso foi durante a entrega ao prefeito Ilderlei Cordeiro de uma UBS fluvial, no porto de Cruzeiro do Sul. O governador foi interrompido por um agricultor que queria lhe conhecer, a voz vinha dentro de uma embarcação pequena atracada as margens do rio.

“Eu vou ai assim que concluir meu discurso, mas desde já saiba que vocês terão uma “Bolsa Enche o Bucho”, um cartão para sacar ou comprar arroz, feijão para comer”, disse Cameli.

O anúncio foi recebido com aplausos. Muitos pescadores interromperam suas atividades para ouvir o chefe do executivo. O governador foi até o produtor, depois, saiu cumprimentando à distância os ribeirinhos que estavam atracados nas margens do rio Juruá, próximo o ato de entrega da Balsa Hospital.

A embarcação em homenagem feita pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, receberá o nome da avó do governador, conhecida carinhosamente como dona Marieta, matriarca da família Cameli, que morreu no último dia 24 de maio, em Manaus.

Gladson disse em entrevista que ainda não sabe a data que lançará o programa “ainda está em estudo” acrescentou, garantiu que a medida visa amenizar os impactos econômicos da Covid-19 nas famílias mais carentes.