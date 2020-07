Sobe o número de acreanos que conhecem alguém com Covid-19

O portal Trocando Fraldas (www.trocandofraldas.com.br) atualizou nesta sexta-feira (10) a pesquisa do dia 24 de junho concluindo que 62% dos acreanos conhecem alguém que tenha contraído Covid-19. O estudo anterior indicava que, no Acre, 58% conheciam alguém com a doença.

O estudo atual teve abrangência nacional e foi realizado com mais de 10.000 pessoas de 22 à 23 de junho de 2020. O método de coleta de dados foi feito por meio de questionário em formulário na internet.

Em Roraima, 81% dos entrevistados conhecem alguém que tem ou já teve coronavírus. Na pesquisa passada o Amazonas era o líder (77%).

No Rio de Janeiro, 59% dos participantes conhecem alguém que já foi acometido, e em São Paulo pelo menos metade da população.

Já no Rio Grande do Sul, somente 23% da população conhece alguém que já pegou o vírus. No estudo anterior, era o Mato Grosso do Sul que deteve o menor índice: apenas 18% conheciam paciente da doença.

Dentre todos os estados, metade dos participantes conhecem alguém que já foi infectado pela Covid-19. No estudo anterior o percentual de pessoas no País que conheciam alguém que já havia sido infectado era de 42%.

Filas, aglomerações, festas e outros comportamentos inadequados para o período de isolamento social são constantes.

Desde que surgiram os primeiros casos de coronavírus na China em dezembro de 2019, o vírus têm se espalhado de forma devastadora em todo o mundo.

“Constatamos em nosso mais recente estudo, que de todos os entrevistados, pelo menos 61% deles deixou de ir à uma consulta médica desde que a pandemia começou. Sendo assim, percebe-se que ao tentar conter a pandemia, outros problemas de saúde são negligenciados, exames não são feitos, e falta prevenção, como por exemplo para o câncer ou doenças infecciosas”, diz o portal.

O estudo teve abrangência nacional e foi realizado com mais de 16.500 pessoas de 15 à 18 de maio de 2020. O método de coleta de dados foi feito por meio de questionário em formulário na internet.