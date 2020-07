Prouni 2020: vagas já podem ser consultadas e inscrições começam no dia 14/07

Nesta segunda edição de 2020 estão sendo oferecidas 167.780 bolsas no país

Na próxima terça-feira, 14, as inscrições para a segunda edição do Programa Universidade para Todos (Prouni) poderão ser realizadas por candidatos de todo o país. Até lá, os interessados já podem consultar a quantidade de vagas disponíveis para cada estado. O candidato pode realizar a busca no portal do Prouni.

Serão ofertadas bolsas para cursos de graduação em faculdades particulares 167.780 bolsas, sendo 60.551 integrais e 107.229 parciais. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os quatro estados com maior oferta de bolsas são: São Paulo (37.858), Bahia (17.405), Minas Gerais (12.572) e Paraná (4.465), respectivamente.

Quem pode participar do Prouni?

O primeiro critério para participar da seleção é ter participado da edição do Enem 2019, alcançando, no mínimo, 450 pontos de média nas notas e não ter zerado a redação.

Para concorrer às bolsas integrais pelo Prouni, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Já para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal do candidato deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

O processo seletivo do Prouni é feito em duas chamadas e lista de espera. A primeira deve ser divulgada ainda este mês, no dia 21 de julho.

*Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil