Prefeito de Capixaba libera igrejas para realizarem culto duas vezes por semana

O prefeito de Capixaba, Antônio Cordeiro da Silva, publicou um decreto nesta sexta-feira, 10, que institui “Quarentena Capixaba Responsável”, que flexibiliza gradativa à reabertura das atividades econômicas e religiosas.

No decreto, o prefeito argumentou que as medidas de flexibilização/suspensão se baseiam no Boletim Epidemiológico Municipal, que se encontra com níveis de contaminação controlado/estabilidade e com início de declínio para a Covid-19.

O prefeito autorizou a realização de cultos, missas, celebrações religiosas e reuniões presenciais, a partir desta sexta-feira, 10, durante dois dias semanalmente, em horários previamente escolhidos pela instituição.

O prefeito alertou que mesmo os estabelecimentos religiosos que se mantenham em funcionamento durante o período da quarentena devem adotar as seguintes medidas sanitárias:

“Promover/Intensificar as ações de limpeza e sanitização prévia dos espaços físicos a serem utilizados. A lotação máxima dos participantes dos eventos religiosos, não pode ser superior a 30% da sua capacidade física máxima original”, alertou.

Os fiéis deverão manter distanciamento mínimo de 2 metros em todos os ambientes de permanência. O prefeito proibiu qualquer tipo de aglomeração superior a 05 pessoas, ao que antecede o evento de culto ou religioso e posterior ao seu encerramento.

O prefeito alertou que em casos de identificação de possíveis sintomáticos é dever e obrigação da entidade religiosa comunicar à equipe de monitoramento ao enfrentamento à Covid-19 municipal, o possível suspeito a infecção para que o mesmo possa ser acompanhado na realização de investigação e conduta médica para descartar ou confirmar um possível contaminado.

Se a entidade descumprir qualquer um dessas normas poderá ser fechada imediatamente, além do responsável ser passível de responder por processo administrativo de responsabilidade civil e criminal.