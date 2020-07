Pai e filho são presos acusados de falsificar receitas para retirar remédio contra Covid-19

Em muitas cidades do país tem faltado os medicamentos utilizados no tratamento da Covid-19, e na capital acreana não é diferente. As reclamações têm crescido nas redes sociais, em especial pela falta de remédios básicos como a azitromicina e ivermectina usadas no combate ao Covid-19.

Mas o que muitos nem imaginam é que uma dupla de acreanos pode, possivelmente, está provocando esse desabastecimento. Na manhã desta sexta-feira, 10, agentes da Delegacia da 4º Regional coordenaram uma operação que prendeu dois indivíduos suspeitos de falsificar receitas médicas e posteriormente fazer a retirada desses medicamentos específicos para a Covid-19, nos postos da capital.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a prática criminosa tinha apenas uma finalidade que era vender a medicação em comunidades pobres de Rio Branco.

O método utilizado pela dupla, que seria pai e filho, deixou várias unidades de saúde de Rio Branco desabastecidas de azitromicina e ivermectina. O nome dos suspeitos não foi divulgado pela polícia.