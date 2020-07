Motoboy é executado com 7 tiros enquanto seguia para o trabalho, no João Eduardo

O motoboy Saymon de Souza Silva, de 33 anos, foi executado a tiros noite desta sexta-feira (10), na Travessa Mauá, no bairro João Eduardo II, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, Saymon estava caminhando rumo ao seu trabalho e, ao parar na rua e mandar um áudio no celular para a sua mãe, dois homens não identificados, supostos membros de uma facção se aproximaram e, um dos criminosos efetuou cerca de 7 tiros que atingiram Saymon na região da cabeça e costas. Após a ação, os faccionários fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas Saymon já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar e até o momento, ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que a morte está relacionada a guerra entre facção.