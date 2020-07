Marilete sanciona lei que suspende pagamento de consignados por 90 dias com vetos

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD) sancionou nesta sexta-feira, 10, a lei nº 972 que suspende os empréstimos consignados contraídos por servidores municipais por 90 dias.

No decreto, Marilete afirmou que o prazo de suspensão estabelecido na lei poderá ser prorrogado por igual período ou por quanto durar o estado de emergência no município.

No entanto, Marilete vetou dois trechos da lei, na qual falava sobre a incidência de juros acrescidas ao final do contrato e a outra que caberia à Secretaria de Municipal de Administração orientar e desenvolver meios de acompanhamento dos servidores com relação aos procedimentos a serem adotados e intermediar o diálogo com as instituições financeiras.