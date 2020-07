Jovem é baleado nas nádegas durante tentativa de assalto na Baixada da Sobral

O jovem Lucas Rodrigues de Andrade, de 23 anos, foi ferido com um tiro nas nádegas na noite desta sexta-feira (10), após uma tentativa de assalto em frente do seu apartamento localizado na rua Acre, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Lucas estava parado na frente do seu apartamento quando um homem não identificado se aproximou em uma motocicleta e anunciou o assalto. O jovem reagiu e, ao correr, foi ferido com um tiro nas nádegas. Mesmo ferido, Lucas ainda conseguiu entrar no seu apartamento e escapar do atirador. O criminoso fugiu do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local e fez rondas na região em busca de prender o criminoso, mas não foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.