Gladson encerra semana com quase 30 nomeações, substituições e exonerações na Sesacre

A semana ficou marcada pela dança de cadeiras na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). O ac24horas fez um levantamento e verificou que aconteceram pelo menos 27 mudanças no setor nas edições da semana do Diário Oficial.

As mudanças comprovam que Gladson Cameli ainda não está satisfeito com a saúde, mesmo durante o enfrentamento da pandemia.

Outro fator que contribui para as nomeações é o Acre está vivendo sob estado de calamidade pública. Neste caso, existe a permissão para que o estado aumente os gastos públicos mesmo estando no Limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um problema que vai ser preciso resolver com quando chegar o fim da pandemia e do estado de calamidade.

Na edição desta sexta-feira, 10, o Diário Oficial anuncia mudanças na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) com exonerações e nomeações nos cargos de chefes de departamento.

As mudanças são indicações do coronel do Corpo de Bombeiros Argemiro Santos, que assumiu a Fundação em abril, mas só agora está tendo seus indicados nomeados pelo governo.