Emocionado, Gladson chora na inauguração do hospital de campanha em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli (Progressista) se emocionou e foi às lágrimas ao entregar nesta sexta-feira, 10, a obra finalizada do Hospital de Campanha – Covid-19 Dr. Angelim, na cidade de Cruzeiro do Sul. Ao discursar no púlpito, Cameli tirou a máscara enquanto se mantinha distante das outras pessoas que se faziam presentes no local. Primeiramente, ele agradeceu aos trabalhadores da obra e a equipe de saúde que já vai atuar na unidade.

“Estou lembrando do meu tio Orleir Cameli e neste momento estou fazendo parte da história de Cruzeiro do Sul, minha terra, onde fiz um hospital definitivo em 36 dias que vai continuar atendendo a população depois da pandemia. Tenho orgulho de ter multiplicado por 4 as Unidades de Terapia Intensivas (UTIs) do Acre, mesmo pagando empréstimos e concluindo obras do governo passado”, disse.

A partir do próximo domingo, 12, vai começar a transferência dos pacientes do Hospital do Juruá para a nova unidade. O ato de inauguração contou com a presença do vice-governador Major Rocha, do presidente do poder legislativo, Nicolau Junior, do Judiciário, Francisco Djalma, Tribunal de Contas do Acre, Cristóvão Messias, da chefe do Ministério Público do Estado, Kátia Rejane e do prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro.

A opção do governador em construir estruturas permanentes em Rio Branco e Cruzeiro do Sul e sua postura diante do combate à pandemia foi elogiada pela chefe do Ministério Público, a procuradora Kátia Rejane. “Quero agradecer pela postura de estadista, seguindo orientações das autoridades de saúde. Também pelo ‘Acre sem Covid’, que uniu as instituições e criou parâmetros e regras para o enfrentamento ao coronavírus”.

O presidente do Tribunal de Justiça, Francisco Djalma, afirmou que o judiciário acreano reconhece o dinamismo do gestor. “Governador, o judiciário acreano reconhece seu esforço nas ações de combate à Covid-19, que tem feito toda a diferença neste momento difícil”.

Ilderlei Cordeiro reafirmou que só vai reabrir o comércio a partir deste sábado, dia 11, “porque o governador fez todo o esforço para que esse hospital ficasse pronto tão rapidamente”.

O hospital de campanha conta com 10 leitos de UTI; 20 semi-intensivos; 60 leitos de enfermarias; 3 repousos médicos; 1 sala de emergência; 1 sala de triagem; 1 área de plantonista; 2 vestiários; 2 copas; 1 sala de prescrição médica e 3 depósitos de material de limpeza.

Os recursos das obras são provenientes da fonte-100 Covid-19 e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), no valor de R$ 4,1 milhões. Outros R$ 2,2 milhões foram investidos em equipamentos para o hospital.