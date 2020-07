Criminoso é preso pela terceira vez com arma de fogo no bairro Recanto dos Buritis

Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam na noite desta sexta-feira (10) um jovem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na rua Anderson Alves, no bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição policial recebeu uma denúncia anônima de que havia um homem vendendo droga em uma residência na rua Anderson Alves. Os policiais se deslocaram até ao local, fizeram um cerco e, quando o jovem percebeu a presença dos policiais, ainda tentou fugir pulando o muro, mas foi abordado. Em posse do criminoso foi encontrado uma pistola 380, 46 trouxinhas cocaína e 20 munições calibre 380.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o jovem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Segundo a polícia, essa é terceira vez que o jovem é preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.