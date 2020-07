Comitê Municipal não recomenda a volta do futebol acreano

Após o anúncio de que o segundo turno do campeonato acreano de futebol seria realizado em Plácido de Castro devido à proibição na capital, em virtude do estado de pandemia, o coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento, Osvaldo Leal, esteve reunido nesta sexta-feira, 10, com presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino Lopes, e representantes de alguns clubes.

Na reunião, os dirigentes relatarem a situação financeira dos clubes e entregaram à Prefeitura de Rio Branco um protocolo criado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com todas as regras e orientações para a volta gradual da atividade esportiva, porém Osvaldo Leal reafirmou a impossibilidade da realização de qualquer atividade que não seja essencial, enquanto a capital acreana estiver na faixa vermelha (emergência).

“Nós estamos dando continuidade a essa iniciativa da prefeitura de Rio Branco de conversar com todos os setores da economia e da vida em sociedade. A partir daí estamos orientando sobre os protocolos específicos que são uma atribuição dos municípios. O próprio Estado, num anexo ao decreto, publicado no dia três de julho, estabelece em que faixa e o que está autorizado a reiniciar em cada uma das delas. É essa a orientação que as prefeituras têm como signatárias deste Pacto. À Prefeitura de Rio Branco cabe orientar como será a retomada dos setores, dizendo como vai fazer, mas não nos caber dizer quais os setores terão autorização de reabertura de acordo com cada faixa”, observou Leal.

Em resposta, o presidente da Federação Acreana, Antônio Aquino Lopes, afirmou que irá formalizar uma solicitação ao Comitê Estadual para um posicionamento sobre a volta do futebol profissional.

“Também vamos encaminhar o protocolo da CBF que hoje entregamos nessa primeira reunião que tivemos com a prefeitura de Rio Branco. É uma preocupação nossa e que a gente espera resolver o mais rápido possível”, encerrou o presidente da FFAC.