Cinco estudantes do Acre estão no “Top 10” no 2° simulado da Olimpíada de Matemática

A educação do Acre tem novamente o que comemorar. A segunda etapa dos testes da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), realizada no fim da tarde da última quarta-feira, 8, resultou em conquistas privilegiadas a cinco estudantes da rede pública, todos da cidade de Cruzeiro do Sul. Ao contrário do que ocorreu na primeira fase, onde apenas uma aluna, a Maria Victória Costa, havia conseguido a classificação entre os finalistas, nesta segunda etapa, cinco alunos de três escolas estaduais do município alcançaram o “Top 10” (os dez mais) de todo o Brasil na Olimpíada.

Foram alunos do nível I (6° e 7° anos) e do no nível II (8° e 9° anos), que conquistaram posições privilegiadas. O colégio militar da cidade, o Dom Pedro II, conquistou o 1° e o 3° lugar no nível I, com mérito para as alunas Vitória de Araújo e Kamilly Vitória Santos. No nível II , a primeira e a oitava posição foram conquistadas por dois alunos da Escola de Ensino Fundamental São José: Bruna Cavalcante e Jonathan Caliel de Lima, do 8° ano. O quarto lugar desse nível foi conquistado por Antônia Andressa de Souza, estudante do 8° ano da Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker.

A coordenadora do Núcleo da SEE em Cruzeiro do Sul, Ruth Bernardino, disse estar confiante que várias medalhas de ouro da olimpíada de matemática serão dos estudantes das escolas estaduais da cidade: “As escolas têm feito um lindo trabalho, mesmo sendo um período atípico e desafiador para todos nós da Educação. As equipes e professores têm surpreendido com a criatividade, inovação e empatia nesse período de pandemia. E a gente torce para a matemática continuar ocupando um espaço ilustre na vida dos nossos alunos”.

A Olimpíada é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e promovida pelos ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A competição também recebe apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). É realizada anualmente e é dividida em três níveis, de acordo com o grau de escolaridade dos estudantes. Os alunos com desempenho acima da média são premiados com medalhas de ouro, prata, bronze ou certificados de menção honrosa. Os professores das escolas dos estudantes também são premiados.

Fonte: Agência de Notícias do Acre