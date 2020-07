Casal é preso com 9 kg de maconha, submetralhadora e arsenal de munições

Uma ação dos Policiais Militares do Grupo Tático do 2° Batalhão resultou na prisão de um casal, de uma arma de fogo, munições e droga na noite desta quinta-feira (9), em um apartamento localizado na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição policial avistou o casal em atitude suspeita dentro de um veículo modelo Ônix, de cor branca, placa QUJ-8036, que estava parado em via pública. Foi feito a abordagem e durante a entrevista pessoal, a mulher apresentou muito nervosismo e disse que morava em um apartamento próximo. Já o homem informou aos policiais que eles eram namorados. Os policiais pediram autorização para irem no apartamento e, quando chegaram ao local, encontraram dentro de uma trouxa de roupa uma submetralhadora 9mm e as 441 munições, sendo 50 munições de pistola (ponto 40); 60 munições de pistola 380; 242 munições de pistola 9mm; 74 munições de revólver calibre 22; 10 cartuchos de calibre 12 e 5 munições de calibre 357 (munição especial para o calibre 38). Já dentro do guarda-roupa, em uma bolsa, foi encontrado 9 kg de maconha.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e o casal foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). Os criminosos responderão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas.