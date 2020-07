Apesar das contaminações e das mortes, as pessoas estão se dando conta de que o mundo não vai acabar como se imaginava no início da pandemia da C-19. Os que afirmavam que vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus mudando hábitos e estilos de vida estavam corretos. O governo não parou, as prefeituras também não. Mesmo assim é necessário manter o distanciamento social em alguns setores como escolas, igrejas, universidades, academias e o comércio varejistas onde existem grandes aglomerações. Como bem disse o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) aos pastores: “No momento em que a pandemia atingir a fase amarela as igrejas começam a funcionar com critérios”. Por outro lado, o governo está trabalhando, fazendo algumas obras, inclusive, em parcerias com as prefeituras. Aos poucos a vida vai voltando ao novo normal. Por enquanto, os cuidados devem ser mantidos contra a doença que já ceifou mais de 400 vidas no Acre. Apesar do coronavírus, a vida segue…

“Se mergulhar no mar e não encontrar pérolas, não conclua que não há pérolas no mar”. (ditado Persa)

. O delegado de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSDB), é a grande novidade na eleição desse ano; construiu um bom arco de alianças.

. Pode se dizer que o delegado Sérgio é muito querido na cidade e tem tudo para tirar Epitaciolândia da pasmaceira em que se encontra.

. Conhecendo Tião Bocalom como eu conheço ele não desiste nunca de ser candidato a prefeito pelo PROGRESSISTA.

. Removê-lo na tora, na força bruta causaria um estrago maior ainda em outra candidatura que, em tese, seria beneficiada.

. É melhor deixar correr!

. Obras relâmpagos em ramais não suportam um inverno!

. Por que dizer isso incomoda tanto se é apenas uma constatação de quem conviveu com produtores rurais por quase 20 anos?

. Antes de ser jornalista a partir de 1993, fui técnico agrícola da Seaprof, Colonacre, Emater e Incra e dirigi a Casa da Agricultura de Brasiléia.

. Projeto Redenção (Acrelândia), Pedro Peixoto e Quixadá andei a pé em quase todos os ramais…

. Portanto, só raspagem de ramal não resolve, tem que colocar piçarra!

. Cada vez que Jorge Viana dá uma declaração pesada a resposta dos adversários vem em cima da bucha pelos memes.

. Feijó produz muito mais do que açaí, também tem coelhos!

. Ironia nos corredores da Assembleia em resposta ao padre Máximo:

. Porque o governador Gladson vai se reunir com católicos, espíritas, e representantes de religiões de matriz africana se só os pastores querem forçar a abertura dos templos?

. Bom dia!