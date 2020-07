Acre registra mais de 300 novos casos da Covid-19 nesta sexta e chega aos 15.768 infectados

O Acre voltou a ter um número considerado muito alto da Covid-19 para um único dia. Nesta sexta-feira, 10, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), foram registrados 303 novos casos da doença. O total chega agora a 15.768 pessoas infectadas em todo o estado.

As mortes também não deram trégua. Foram 6 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. O número total passa agora de 411 para 417 vítimas fatais. As mortes são de 3 pessoas do sexo masculino e 3 do sexo feminino, com idades entre 73 e 91 anos. Destas, 3 são de Rio Branco, 1 de Capixaba, 1 de Bujari e 1 de Senador Guiomard.