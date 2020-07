Acordão pode reeleger atual mesa diretora da Assembleia Legislativa já na semana que vem

Um acordo que estava sendo movimentado nos bastidores da Assembleia Legislativa poderá ocasionar a antecipação da eleição da mesa diretora já para semana que vem. A conversa teria partido de um entendimento entre o governador Gladson Cameli e o presidente da casa, Nicolau Junior, que acham melhor antecipar a escolha antes das eleições municipais.

O ac24horas apurou que o principal objetivo é que caso “interesses sejam ofendidos” durante ou depois da eleição, a situação para reeleger Nicolau ficaria mais difícil, pois existe uma tendência dos aliados ficarem insatisfeitos com as articulações e o resultado. Isso faria com que o “preço” para reeleger Nicolau, braço direito do governador, ficasse mais caro.

Existe um entendimento que a o grupo da oposição estaria acenando com a possibilidade sim de antecipar a reeleição e seriam necessário 14 votos, mas existe uma condicionante de que a atual mesa diretora seja mantida como o deputado Jenilson Leite (PSB) na vice-presidência e a segunda-secretária, Antônia Sales (MDB), que está em rota de colisão com o governo. É consenso que Luiz Gonzaga (PSDB) continue na primeira-secretaria.

Para que acordo seja chancelado, existe um trabalho dentro do Partido Progressista, que detém dois deputados, de convencer José Bestene e Gerlen Diniz, que sinalizaram em tirar Jenilson Leite da vice-presidência, mas os bombeiros já foram escalados e a ideia praticamente foi descartada.

A reportagem teve acesso a uma informação que a proposta será colocada na terça-feira, 14, e será votado no plenário na quarta, dia 15. Em legislaturas passadas, algo semelhante ocorreu na reeleição do ex-presidente Ney Amorim. A tendência é que a chapa atual seja inteiramente reeleita.