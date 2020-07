Vídeo íntimo do cantor Hangell Borges vaza e ele ameaça processar quem compartilhar conteúdo

Você que gosta de trocar o famoso “nude” ou fotos íntimas com alguém, cuidado! Na noite desta quarta-feira, 08, o cantor sertanejo Hangell Borges, famoso em Rio Branco, por cantar em diversos bares e shows da cidade, teve um “nude” vazado nas redes sociais.

No vídeo, Hangell de frente pro espelho deixa a toalha na qual cobria suas partes íntimas cair. Tudo isso, claro, com a câmera do celular ligada. O vídeo vazou e viralizou nas redes sociais. A pergunta que não quer calar: quem vazou o nude?

Ao ac24horas, o cantor sertanejo afirmou que se encontra fora da cidade, mas que ao voltar irá registrar um Boletim de Ocorrência acerca do ocorrido.

“Irei entrar sim com processos tantos contra jornais como pessoas que compartilharam o vídeo. Porque se fosse uma mulher, pessoal tava criticando, mas como sou eu… o povo gosta de mídia com o meu nome, só pode!”,afirmou indignado.

Em 2018, o presidente em exercício José Antonio Dias Toffoli, ministro do Superior Tribunal Federal, sancionou a lei que torna crime o compartilhamento, venda de imagens e vídeos de sexo, nudez ou pornografia sem consentimento.

Quem infringir a lei, seja por compartilhar na internet ou outros meios de comunicação, pode ter que cumprir pena de um a cinco anos de prisão. O mesmo vale para quem divulgar cenas de estupro. Caso o criminoso tenha tido (ou tenha) relações íntimas com a vítima, a pena pode ser ainda maior. A prática, conhecida como pornô de vingança, pode resultar em uma pena até dois terços maior, de acordo com a nova lei.