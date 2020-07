Vice-prefeito de Cruzeiro do Sul testa positivo para Covid-19

Depois do prefeito Ilderlei Cordeiro, agora é o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que está com Covid-19. Ele recebeu o resultado positivo nesta quarta-feira, 8, depois de ter contato com duas pessoas infectadas. O anúncio foi feito por meio do Facebook de Zequinha.

Ele vai se manter isolado em casa e o restante da família também deverá fazer exames de coronavírus. “Nunca faltou álcool em gel, nunca deixei de usar a máscara e, mesmo assim, fui contaminado. A dica que deixo é que tomem todos os cuidados que puderem tomar, para que não sejam acometidos por essa terrível doença”, recomendou.