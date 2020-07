Universitários dão aulas de educação física pelas redes sociais durante pandemia no Acre

O projeto de extensão Atividade Física na Promoção da Saúde, promovido há 15 anos pelo curso de Educação Física da Ufac, passa a ser realizado online, nas mídias sociais Facebook e YouTube, durante o período de pandemia de covid-19.

As videoaulas são publicadas às 18h, três vezes por semana: segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

As aulas são ministradas por alunos do curso de Educação Física, sob supervisão da coordenadora do projeto, Shirley Regina de Almeida Batista.

As aulas buscam atender a comunidade externa com várias modalidades e exercícios de diferentes intensidade

Acesse: https://www.youtube.com/channel/UCAuGYmZHQXHIWnOI9myuZbw