Três equipamentos que não podem faltar na agricultura

A produção brasileira deve ter desempenho recorde na safra 2019/2020, registrando, pelo menos, 251,4 milhões de toneladas de grãos. Os dados, revelados pelo 10º Levantamento de Grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), mostram a importância de ter a área agrícola bem equipada e pronta para atender a demanda de mercado.

Sendo assim, você, produtor rural deve separar um momento do seu dia e conferir em uma loja de ferramentas, se possui o maquinário essencial para o desenvolvimento pleno de sua cultura. Pensando nisso, listamos três máquinas que não podem faltar no trabalho no campo.

Motocultivador

Para garantir uma produção ágil e facilitar o plantio, invista em um maquinário que facilita o preparo do solo antes da plantação. Hoje em dia, no mercado há inúmeras opções de motocultivador à venda. São modelos que podem ser manuseados em pé ou sentado, e ainda permitem que você revire as camas de aviários.

Perfurador de solo

Toda produção agrícola deveria ter perfuradores de solo. Esse maquinário auxilia de maneira precisa a perfuração de qualquer tipo de solo. São ótimos para construção de cercas e colocação de estacas, elementos que garantem a organização e proteção do seu terreno.

Roçadeira

O trabalho no campo deve ser limpo. E cabe as roçadeiras o papel de manter a limpeza da propriedade rural. No entanto, na hora de realizar a compra considere o tipo de terreno que possui. Para áreas mais amplas ou com mato muito alto é interessante investir em roçadeiras a combustão. Já em locais que precise apenas aparar ou limpar, como um jardim ou terreno de médio porte, por exemplo, uma roçadeira elétrica deve dar conta do recado.