Reabertura presencial do TJ só com prudência e muita segurança, diz Francisco Djalma

O presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Francisco Djalma, avalia que a retomada do trabalho presencial acontecerá quando possível e com muita prudência.

“Queremos fazer essa retomada da maneira mais responsável possível, garantindo com as medidas de segurança que essa doença não se espalhe dentro dos ambientes do Poder Judiciário, garantindo também os serviços aos nossos jurisdicionados, que são nossa prioridade”, disse Djalma durante reunião do comitê que avalia a retomada do serviço presencial no Poder Judiciário do Acre.

O desembargador Laudivon Nogueira, por sua vez, falou da importância do planejamento das ações de retomada. “É preciso muita cautela neste momento. A retomada das atividades presenciais do Poder Judiciário exige varias medidas de prevenção, tais como a adoção de protocolos de uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das instalações, limitação do número de pessoas nos fóruns, alternância de equipes, dentre outras. Com essas ações, tenho certeza de que retomaremos as nossas atividades presenciais com a segurança necessária, protegendo os públicos interno e externo contra o contágio desse novo vírus”.